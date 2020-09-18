На Львівщині зростає кількість COVID-хворих, що потребують госпіталізації

У Львівській області за останні кілька днів значно зросла кількість хворих коронавірусом, що потребують стаціонарного лікування. За минулу добу на госпіталізацію було скеровано 120 пацієнтів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив директор департаменту Львівської ОДА Орест Чемерис.

"Протягом останніх трьох днів кількість хворих збільшується. За вчорашню добу 120 осіб були скеровані до лікарень. Якщо говорити про попередній період, то за добу госпіталізували від 80 до 100 пацієнтів. Хочу наголосити, що пацієнти, які поступають, мають пневмонію середньої та важкої складності і всі потребують кисневої підтримки", - сказав Чемерис.

Завідувач 4-м відділенням Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян додала, що кількість пацієнтів з тяжкою формую коронавірусу постійно збільшується. Люди хворіють довше і важче. Майже всі ліжка лікарні заповнені, і всі пацієнти потребують кисневої підтримки.

"Пацієнти без кисню взагалі не можуть дихати. У нас є киснева підтримка в одному корпусі, а в іншому є оксигенатори, але цього останнім часом недостатньо", - зазначила лікар.

За словами Чемериса, загалом ситуація із поширенням коронавірусу на Львівщині залишається стабільною, але хиткою та непрогнозованою.

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Впродовж останньої доби підтверджено 205 випадків захворювання. Проведено 1889 досліджень ПЛР та 1800 досліджень методом ІФА. На стаціонарному лікуванні перебуває 1236 пацієнтів, що становить 47,8% усієї ліжкової мережі. 100 людей перебуває на лікуванні у відділенні реанімації, 33 - на ШВЛ.

Готують лікарняну мережу також і до прийому пацієнтів із іншими сезонними захворюваннями. Із середини жовтня на Львівщині очікують найскладніший час для медиків.

В Україні за минулу добу, 17 вересня, виявили 3 228 випадків зараження коронавірусом, загалом від початку пандемії коронавірус підтверджений у 169 472 осіб.