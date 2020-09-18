Зеленський приїхав на Тернопільщину

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Тернопільської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Глава держави ознайомиться зі станом реконструкції міжнародного автошляху державного значення Доманове – Тереблече та об'єктами дорожньої інфраструктури, спорудження яких здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво», - розповіли в ОП про плани щодо поїздки Президента та Тернопільщину.

Очікується, що Президент завершить робочу поїздку участю у презентації Стратегії розвитку Тернопільщини до 2027 року.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у п’ятницю, 18 вересня, Президент відвідав Івано-Франківщину.