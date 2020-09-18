Ампутовані ноги чоловіка передали дружині для захоронення: на Миколаївщині перевірять дії медиків

На Миколаївщині створено комісію, яка має перевірити і дати оцінку діям медиків, які віддали ампутовані ноги чоловіка дружині для самостійного захоронення, посилаючись на те, що у них немає можливості для утилізації.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.

"З метою перевірки фактів, викладених у засобах масової інформації щодо ситуації, яка сталась у Новобузькій центральній районній лікарні та набула широкого суспільного резонансу, повідомляємо наступне. 17 вересня створено комісію, до якої включено представників управління, експертів, юриста, яка має перевірити порушення дотримання санітарно-епідемічних правил і норм щодо поводження з органічними медичними відходами пацієнтів в комунальному некомерційному підприємстві "Новобузька центральна районна лікарня", - розповіли в управлінні.

Тут зазначили, що наразі комісія вже працює в лікарні. Після завершення перевірки її висновки буде оприлюднено.

Скандал зчинився після того, як мешканка району поскаржилася, що в лікарні їй сказали прийти на операцію, діждатися завершення і забрати ампутовані ноги чоловіка для самостійного захоронення. Жінка дуже емоційно відреагувала на цю ситуацію, їй стало зле і вона ледь не втратила свідомість, несучи в мішку на плечах цю ношу.

За словами директора КНК "Новобузька центральна районна лікарня" Володимира Лущенка, у лікарні наразі відсутній цех для утилізації ампутованих органів. Для його відновлення потрібні кошти, яких у медустанови немає.

"За цінами 2-3-річної давності сама установка коштувала 300 тисяч гривень. А плюс потрібно її ще встановити і отримати ліцензію. Утилізація – задоволення вкрай дороге. Тому ми слідуємо інструкції, яка дозволяє захоронювати такі органи на кладовищі. Інколи цим дійсно займаються родичі. Але якщо у тих немає такої можливості, то я сам організовую цю процедуру за підтримки місцевої влади. Ми зробили операцію, ніхто грошей не вимагав у родини. Якби жінка прийшла до мене і попросила допомоги, то я б не відмовив у вирішенні цього питання. Але вона цього не зробила", - сказав директор.

Слід зазначити, що історія набула розголосу ще й тому, що на місцевому стадіоні діти знайшли ще одну ампутовану ногу. Справою зайнялися місцеві правоохоронці. За попередніми даними, орган було ампутовано медичним способом, у лікарні. Зараз триває перевірка.

Місцеві припускають, що описаний вище випадок непоодинокий і хтось з родичів просто не доніс орган до кладовища і закопав неподалік. А собаки розрили і принесли останки на стадіон.