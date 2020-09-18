Прикордонники розповіли про ситуацію поблизу "Нових Яриловичів"

Кількість іноземних громадян, які намагалися перетнути пункт пропуску «Нові Яриловичі» з метою паломництва в Україну, зменшилася.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі», на кордоні України з Білоруссю, фіксується зменшення іноземців, які перебували на території сусідньої країни до лінії державного кордону України. На даний час, за наявною в Державній прикордонній службі України інформацією, їх кількість зменшилася. Зараз (станом на 11.30 - ред.) там може перебувати ще близько 600 осіб, спостерігається їх поступове повернення на територію Білорусі», - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що від 14 вересня там знаходилось близько тисячі осіб, які планували потрапити в Україну з метою паломництва. Водночас їм постійно надавалися роз’яснення, що під час карантину в’їзд іноземців в Україну заборонено.

Як повідомляло агентство, понад 1000 хасидів прибули на білорусько-український кордон 14 вересня і застрягли на нейтральній смузі між білоруським і українським пунктами пропуску. В Україну їх не впускають через заборону в’їзду іноземцям до 28 вересня, що пов’язано із запобіганням поширенню COVID-19. У зв’язку із запровадженням такого обмеження український кордон охороняється в посиленому режимі. З 16 вересня п/п "Нові Яриловичі" рішенням уряду був закритий.

Своє прибуття з Білорусі до лінії українського кордону паломники пояснювали бажанням потрапити до Умані Черкаської області на традиційне святкування юдейського нового року - Рош га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.