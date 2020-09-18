На Львівщині прощаються з воїном Романом Червінським, який загинув на Донбасі

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Фейсбук.

«Львівщина прощається з Романом Червінським, Героєм, який п’ять років захищав нашу країну на передовій. Удосвіта тіло Романа привезли до Львова, далі кортеж рушив на Яворівщину, де пройшли його дитячі і юнацькі роки. А тоді – в село Радохінці на Мостищині, до батьківського дому. Там Героя поховають», - йдеться в повідомленні.

На Львівщині прощаються з воїном Романом Червінським / Фото: Яворівська міська рада

Чин похорону відбудеться завтра, о 12.00, в церкві Святого Миколая.

Роман – син військового, в липні йому виповнилося 29 років. З 2015-го року проходив службу як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

«Висловлюю глибокі співчуття батькам, брату загиблого, його рідним і близьким, побратимам», - написав Козицький.

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня 2020 року, близького 1 год. 25 хв, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого отримав травму несумісну з життям.