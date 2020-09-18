Негода залишила без світла 291 населений пункт у трьох областях

Внаслідок ускладнення погодних умов 17-18 вересня знеструмлений 291 населений пункт у Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"17-18 вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 291 населений пункт у 3 областях, а саме: Чернігівська – 206, Київська – 73 та Житомирська – 12", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Київщині горить військовий полігон

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.