На Тернопільщині вже визначають локації до Всесвітнього дня прибирання
Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області.
«Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області також долучається до прибирання, яке організовує на берегах річок області. Визначено локації, на яких відбудуться толоки. Долучитися до акції може кожен, й не обов’язково у визначених місцях», - йдеться у повідомленні.
Серед названих місць екологічних толок – Тернопільський ландшафтний заповідник «Загребелля», місце впадіння річки Серет у Дністер, на околиці Городка Заліщицького району, очищення берегів одного із найбільших в регіоні Касперівського водосховища.
Учасники акції під час прибирання територій робитимуть фото на берегах водойм до і після прибирання та викладатимуть їх у соцмережах з хештегом #ЯПрибрав_ТвояЧерга2020.
Найактивніші учасники отримають подарунки.
Як повідомляло агентство, 19 вересня 2020 року о 10 годині ранку Україна разом із мільйонами активістів зі 180 країн світу вийде на Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day».
В акції візьмуть участь люди, незалежно від віку та географії. Українці із міст та містечок, сіл та селищ об’єднаються заради досягнення спільної мети – порятунку планети від сміття.
У рамках акції буде реалізована кампанія «Побачив? Прибери!». Загальна ідея акції полягає в тому, щоб допомогти людям помітити глобальну проблему зі сміттям в навколишньому середовищі, разом зменшувати забруднення та не утворювати відходи, які сотні років будуть засмічувати Землю.
Цього року акція відбудеться із дотриманням карантинних норм та правил техніки безпеки.
Обов’язковою вимогою є наявність захисних масок, рукавичок та врахування соціальної дистанції.
Акція "World Clernup Day" організована в Україні всеукраїнським рухом " Let's do it, Ukraine" спільно з міжнародним рухом "Let's do it" за підтримки міністерства молоді та спорту України та інших партнерів.