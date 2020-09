На Тернопільщині вже визначають локації до Всесвітнього дня прибирання

Тернопільська область готується долучитися до проведення 19 вересня найбільшої екологічної акції «World Cleanup Day» та Міжнародного дня чистих берегів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області.

«Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області також долучається до прибирання, яке організовує на берегах річок області. Визначено локації, на яких відбудуться толоки. Долучитися до акції може кожен, й не обов’язково у визначених місцях», - йдеться у повідомленні.

Серед названих місць екологічних толок – Тернопільський ландшафтний заповідник «Загребелля», місце впадіння річки Серет у Дністер, на околиці Городка Заліщицького району, очищення берегів одного із найбільших в регіоні Касперівського водосховища.

Учасники акції під час прибирання територій робитимуть фото на берегах водойм до і після прибирання та викладатимуть їх у соцмережах з хештегом #ЯПрибрав_ТвояЧерга2020.

Найактивніші учасники отримають подарунки.

Як повідомляло агентство, 19 вересня 2020 року о 10 годині ранку Україна разом із мільйонами активістів зі 180 країн світу вийде на Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day».

В акції візьмуть участь люди, незалежно від віку та географії. Українці із міст та містечок, сіл та селищ об’єднаються заради досягнення спільної мети – порятунку планети від сміття.

У рамках акції буде реалізована кампанія «Побачив? Прибери!». Загальна ідея акції полягає в тому, щоб допомогти людям помітити глобальну проблему зі сміттям в навколишньому середовищі, разом зменшувати забруднення та не утворювати відходи, які сотні років будуть засмічувати Землю.

Цього року акція відбудеться із дотриманням карантинних норм та правил техніки безпеки.

Обов’язковою вимогою є наявність захисних масок, рукавичок та врахування соціальної дистанції.

Акція "World Clernup Day" організована в Україні всеукраїнським рухом " Let's do it, Ukraine" спільно з міжнародним рухом "Let's do it" за підтримки міністерства молоді та спорту України та інших партнерів.