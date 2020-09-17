На кордоні з Білоруссю залишаються понад 1000 хасидів

Навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю у Чернігівській області, залишаються більше 1000 іноземців-прочан.

Про це інформує у Фейсбуці пресслужба МВС, передає Укрінформ.

“Станом на 17 вересня на напрямку пункту пропуску "Нові Яриловичі" залишаються більше 1000 іноземців. Вони пройшли процедури прикордонного контролю на вихід з Республіки Білорусь та перебувають на лінії державного кордону України. І попри обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, все ж планують потрапити в Україну”, - йдеться у повідомленні.

Водночас Держприкордонслужба повідомляє, що ситуацію в пункті пропуску «Нові Яриловичі перевірив перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко.

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Коментуючи ситуацію з прочанами, він зауважив: «Цих громадян, імовірно, ввели в оману, оскільки українська сторона інформувала про те, що пропуск для іноземців буде закрито. Державна прикордонна служба також неодноразово інформувала суміжну сторону. Окрім того, учора уряд прийняв рішення про призупинення пропускних операцій у пункті пропуску «Нові Яриловичі».

У ДПСУ зауважили, що взаємодія з благодійними релігійними організаціями та офіційними установами (посольствами держав походження іноземців) налагоджена: прикордонники допомагають волонтерам, які постачають іноземцям продукти харчування, воду та медикаменти.

Ситуація на кордоні залишається контрольованою.

Як повідомлялося, з 14 вересня на нейтральній території між українським ПП "Нові Яриловичі" та білоруським "Нова Гута" зібралося понад тисячу хасидів, які мали намір потрапити до Умані на святкування юдейського нового року - Рош-га-Шана.

З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції та забезпечення карантинних заходів 16 вересня український уряд прийняв постанову про тимчасове закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі". Транспортні засоби, які туди прибувають, спрямовують в інші пункти перетину кордону.

Раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформлювати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень із заборони в’їзду іноземців.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.