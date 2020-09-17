Україна посилила західний кордон тепловізійними комплексами

Західний кордон України посилено всюдихідними тепловізійними комплексами, які дозволяють прикордонникам виявляти осіб на відстані у понад 4 кілометри, а транспортні засоби – за 12 кілометрів від місця несення служби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Для підвищення надійності та ефективності охорони кордону Держприкордонслужба України постійно працює над покращенням озброєння, впровадженням нових зразків технічних засобів. Так, нещодавно за проєктом «Удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні (Південний сектор)», Львівський прикордонний загін придбав 4 мобільні тепловізійні комплекси спеціального призначення на базі автомобіля підвищеної прохідності TORSUS PRAETORIAN”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, використання тепловізійного комплексу істотно розширить можливості охоронців кордону, адже вони зможуть здійснювати приховане переміщення як дорожньою інфраструктурою, так і бездоріжжям.

До того ж, нова техніка дозволяє долати лісисто-болотисту місцевість та водні перешкоди, і навіть у темний час доби з вимкненим штатним освітленням.

Автономність комплексу становить не менше 72 години. У цей час прикордонники мають змогу вести спостереження за місцевістю та окремими об’єктами за допомогою відео- та тепловізійних камер з фіксацією подій, підтримувати зв’язок з підрозділами охорони державного кордону і прикордонними нарядами, здійснювати передачу даних цифровими каналами за допомогою станції супутникового зв’язку.

У пресслужбі також відзначили, що апаратура дає можливість виявляти осіб на відстані у понад 4 кілометри, а транспортні засоби – за 12 кілометрів від місця несення служби. Крім того, ідентифікувати виявлених осіб можна буде на відстані понад 500 метрів, а легкову автівку – за півтора кілометра.