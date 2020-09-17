Учні мукачівських шкіл навчаються на свіжому повітрі. Школярі початкової ланки вивчають основи здоров’я, а старші - біологію та навіть інформатику.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють на сторінці Мукачівської міськради у Фейсбуці.

“Учні мукачівських шкіл навчаються на свіжому повітрі, проводити їх дозволяють хороші погодні умови. Уроки проводять на шкільному подвір’ї. Школярі початкової ланки на свіжому повітрі вивчають основи здоров’я, читання та природознавство. Учні старших класів — біологію, географію українську і зарубіжну літературу та навіть інформатику”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особливо задоволені таким навчанням — діти, адже матеріал сприймається легше, і уроки не втомлюють.

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Директор школи №2 ім. Т.Г Шевченка Михайло Лабадош пояснює, що уроки на свіжому повітрі — це вимушена практика.

“Це виклик сьогодення, адже ми знаходимося у стані епідемічної ситуації. Але ми заохочуємо до таких уроків під відкритим небом, особливо тих, котрі не потребують додаткового інвентарю. Ну а ще дітям це подобається, це сприяє їхньому емоційному здоров'ю” , - наголосив Лабадош.

За картою зонування Міністерва охорони здоров'я, місто Мукачево та район відносяться до помаранчевої коронавірсуної зони. Загалом по Закарпаттю інфікування коронавірусом росте, станом на 17 вересня за добу виявлено 102 особи, двоє людей померли.

Загалом на сьогодні в Україні коронавірус підтверджено у 166 244 осіб, у 3 584 з яких за минулу добу. Загалом від коронавірусу вилікувалися 73 913 осіб, 3 400 померли.