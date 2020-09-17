У Херсоні на вулиці вийшли водночас 20 COVID-патрулів

У Херсоні водночас на вулиці вийшли 20 COVID-патрулів, які перевіряють кафе та громадський транспорт щодо дотримання карантинних вимог.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у четвер під час брифінгу повідомив заступник голови Херсонської ОДА Олександр Самойленко.

«Одночасно сьогодні вийшли на патрулювання 20 COVID-патрулів у складі представників обласної державної адміністрації, Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та правоохоронців», - зазначив заступник голови ОДА.

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За його словами, патрулі перевірили дотримання карантинних норм у кафе, магазинах та інших установах і в громадському транспорті. Фахівці цікавилися, як забезпечений персонал закладів та установ масками, антисептиками, чи наявні відмітки соціальної дистанції у закладах.

Наразі складено вже 12 адмінпротоколів, зазначив Самойленко.

Станом на 17 вересня в Херсонській області 738 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 406 людей побороли недугу, 20 - померли.

В Україні за минулу добу, 16 вересня, виявили 3 584 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 166 244.