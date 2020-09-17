Місцева влада блокує роботу мобільного зв'язку у чотирьох містах - Мінцифри

У Маріуполі, Броварах та Івано-Франківську, а також у Києво-Святошинському районі зафіксовані випадки перешкоджання влади на місцях роботі базових станцій мобільного зв’язку через їхню нібито шкідливість.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі.

За інформацією Мінцифри, управління освіти Броварської міськради змушує прибрати базові станції, встановлені неподалік від школи, а управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради перешкоджає встановленню базової станції біля міської клінічної лікарні.

"З причин радіофобії позбавляє якісного мобільного зв’язку своїх пацієнтів й Центральна районна лікарня Києво-Святошинського району", - зауважують у Мінцифри.

Крім того, у Маріуполі зафіксовано випадки перешкоджання встановленню базових станцій з боку міської ради, Державної судової адміністрації в Донецькій області та ККП "Маріупольтепломережа".

"Такі дії посадовців не є піклуванням про громадян. Навпаки, через них постраждає набагато більше людей, ніж активних радіофобів. Без якісного мобільного зв’язку у нелегкий карантинний період неможливо вчасно додзвонитися до лікаря, взяти участь у відеоконференції чи отримати завдання для навчання", - наголошують у Мінцифри.

У відомстві підкреслили, що базові станції мобільного зв’язку, які встановлюються українськими операторами, не шкідливі для людей, тварин та рослин. Норми випромінювання базових станцій в України встановлені у 10-100 разів суворіші, ніж у Європі та Америці.

Крім цього, в Україні існує спеціальний орган, який контролює використання радіочастот, — Український державний центр радіочастот, одним з завдань якого регулярно перевіряти дотримання правил роботи базовими станціями, додали у Мінцифри.