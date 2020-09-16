Через закриття “Нових Яриловичів” в іншому пункті пропуску - великі черги з Білорусі

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

«З огляду на значне скупчення транспортних засобів на в’їзд в Україну в пункті пропуску «Виступовичі», що на Житомирщині, Київською митницею Держмитслужби склад оперативних підрозділів пункту пропуску посилено додатковими посадовими особами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, причиною появи черги транспортних засобів стало закриття через обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням Covid-19 на українсько-білоруському кордоні пункту пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині. Замість закритого пункту пропуску «Нові Яриловичі» перевізники змушені були для в’їзду в Україну обрати інші ділянки кордону, зокрема – пункт пропуску «Виступовичі».

«Станом на зараз в черзі на в’їзд в Україну з боку Білорусі в пункті пропуску «Виступовичі» накопичилася черга з кількасот транспортних засобів», - повідомили митники.

Вони додали, що від 00 годин 16 вересня посадовими особами митниці в пункті пропуску «Виступовичі» оформлено на в’їзд/виїзд 335 транспортних засобів, що значно перевищує його пропускну спроможність, тому просять водіїв із розумінням поставитися до ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня уряд підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі».