Поліція повідомляє про скупчення транспорту на кордоні з Угорщиною та Словаччиною

В пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Словаччиною поліція розпочала цілодобові патрулювання - щоб не допустити конфліктних ситуацій у місцях скупчення автотранспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Поліція Закарпаття у Фейсбуці.

“Поліцейські Закарпаття забезпечують публічний порядок на пунктах пропуску області, де з об’єктивних причин утворилися черги з автомобілів подорожніх до Словаччини та Угорщини. Аби не допустити конфліктних ситуацій та надавати допомогу громадянам, у всіх місцях скупчення автотранспорту на кордоні цілодобово чергують наряди поліції”, - йдеться в повідомленні.

На кордоні з Угорщиною та Словаччиною поліція розпочала цілодобові патрулювання

Зазначається, що до патрулювань залучені працівники груп реагування патрульної поліції місцевих відділів і відділень та інспектори обласного управління патрульної поліції.

У разі потреби поліцейські просять звертатися по допомогу.

Станом на ранок, 16 вересня, на КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною перебувало в черзі на перетин кордону 180 мікроавтобусів та 50 легкових автомобілів.

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На КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною у місті Чоп та на КПП "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною утворилася черга з вантажних автомобілів. Також на КПП "Тиса" спостерігається збільшення черги з легкових автівок.

Як повідомлялося, Румунія та Польща заборонили в‘їзд іноземців на свою територію у зв‘язку з карантином.