МХП підписав меморандум про співпрацю з релігійною місією «Карітас-Спес»
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.
Зазначається, що 15 вересня у Києві МХП та «Карітас-Спес Україна» підписали меморандум про співпрацю… Меморандум закріплює зацікавленість сторін щодо забезпечення розвитку аграрної сфери на територіях ведення сільськогосподарського виробництва та підвищення продовольчої безпеки України в цілому, а також всебічне сприяння регіональному розвитку громад та розвитку корпоративної соціальної відповідальності на територіях ведення планованої діяльності.
Також повідомляється, що документ про співпрацю підписали заступник голови правління з питань корпоративної соціальної відповідальності МХП Ігор Лещенко та президент релігійної місії «Карітас-Спес» Римсько-католицької церкви в Україні Петро Жарковський.
Звертається увага на те, що в планах вже є 2 проєкти для реалізації у Вінницькій області. Один з проєктів — це соціальна їдальня для малозабезчених, реалізація якого дозволить допомогти речами першої необхідності та продуктами харчування найбільш незахищеним верствам населення, які перебувають у скрутному матеріальному становищі: люди похилого віку, люди з інвалідністю, бездомні, багатодітні. Наступний проєкт спрямовний на розвиток соціального підприємництва, екологічної безпеки та допомоги нужденним, який забезпечить екологічні норми європейського та світового рівня, а також підвищить екологічну безпеку у Вінницькій області, шляхом встановлення сучасної сонячної електростанції у м. Ладижин. Проєкт зможе розвинути соціальне підприємництво у Вінницькому регіоні за рахунок коштів, отриманих від держави за «зелений тариф» зі встановленої електростанції, що дасть можливість забезпечувати необхідним верстви місцевого населення, що потребують допомоги.
«Це вже другий підписаний меморандум про співпрацю, направлений на сприяння регіонального розвитку громад та розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Партнерство для нас є важливим, оскільки ми бачимо, що від партнерської діяльності на територіях нашої присутності є зміни. Ідеологія нашого партнерства полягає в тому, щоб зробити більше і якісніше хороших справ для громад, щоб люди були об’єднані і діяли спільно на власне благо. Ми будемо і надалі працювати у цьому ж напрямі», — зауважив заступник голови правління з корпоративної соціальної відповідальності «МХП» Ігор Лещенко.
Своєю чергою президент «Карітас-Спес Україна» зазначив, що для місії співпраця з місцевим бізнесом також надзвичайно важлива, оскільки дозволяє реалізувати ще більше благодійних, соціальних проєктів. «В єдності є сила. Цей меморандум сьогодні не лише документує факт такої співпраці, а й, сподіваюсь, стане початком системної підтримки місцевих громад, підтримуючи місцеві ініціативи соціальної дії», — сказав на зустрічі Петро Жарковський.
Фото: МХП