Агрохолдинг МХП підписав меморандум про співпрацю з релігійною місією «Карітас-Спес» Римсько-католицької церкви в Україні.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Зазначається, що 15 вересня у Києві МХП та «Карітас-Спес Україна» підписали меморандум про співпрацю… Меморандум закріплює зацікавленість сторін щодо забезпечення розвитку аграрної сфери на територіях ведення сільськогосподарського виробництва та підвищення продовольчої безпеки України в цілому, а також всебічне сприяння регіональному розвитку громад та розвитку корпоративної соціальної відповідальності на територіях ведення планованої діяльності.

Також повідомляється, що документ про співпрацю підписали заступник голови правління з питань корпоративної соціальної відповідальності МХП Ігор Лещенко та президент релігійної місії «Карітас-Спес» Римсько-католицької церкви в Україні Петро Жарковський.

Звертається увага на те, що в планах вже є 2 проєкти для реалізації у Вінницькій області. Один з проєктів — це соціальна їдальня для малозабезчених, реалізація якого дозволить допомогти речами першої необхідності та продуктами харчування найбільш незахищеним верствам населення, які перебувають у скрутному матеріальному становищі: люди похилого віку, люди з інвалідністю, бездомні, багатодітні. Наступний проєкт спрямовний на розвиток соціального підприємництва, екологічної безпеки та допомоги нужденним, який забезпечить екологічні норми європейського та світового рівня, а також підвищить екологічну безпеку у Вінницькій області, шляхом встановлення сучасної сонячної електростанції у м. Ладижин. Проєкт зможе розвинути соціальне підприємництво у Вінницькому регіоні за рахунок коштів, отриманих від держави за «зелений тариф» зі встановленої електростанції, що дасть можливість забезпечувати необхідним верстви місцевого населення, що потребують допомоги.

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«Це вже другий підписаний меморандум про співпрацю, направлений на сприяння регіонального розвитку громад та розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Партнерство для нас є важливим, оскільки ми бачимо, що від партнерської діяльності на територіях нашої присутності є зміни. Ідеологія нашого партнерства полягає в тому, щоб зробити більше і якісніше хороших справ для громад, щоб люди були об’єднані і діяли спільно на власне благо. Ми будемо і надалі працювати у цьому ж напрямі», — зауважив заступник голови правління з корпоративної соціальної відповідальності «МХП» Ігор Лещенко.

Своєю чергою президент «Карітас-Спес Україна» зазначив, що для місії співпраця з місцевим бізнесом також надзвичайно важлива, оскільки дозволяє реалізувати ще більше благодійних, соціальних проєктів. «В єдності є сила. Цей меморандум сьогодні не лише документує факт такої співпраці, а й, сподіваюсь, стане початком системної підтримки місцевих громад, підтримуючи місцеві ініціативи соціальної дії», — сказав на зустрічі Петро Жарковський.

Фото: МХП