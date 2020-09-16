Охороняти порядок в Умані на Рош га-Шана приїхали пів тисячі поліцейських з 20 областей

Для забезпечення громадського порядку і безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана до Умані прибув зведений загін - понад 560 поліцейських з 20 областей України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

Інформують, що до складу зведеного загону увійшли співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко ознайомив поліцейських з основними завданнями. Серед них – забезпечення публічного порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів. Також начальник поліції Черкащини наголосив на дотриманні дисципліни, законності та особистої безпеки під час несення служби в умовах складної епідеміологічної ситуації.

В Умань прибули пів тисячі поліцейських для охорони порядку на Рош га-Шана / Фото: Національна поліція

Як повідомляв Укрінформ, біля затопленого кар'єра, де перед святкуванням Рош га-Шана здійснюють релігійні обряди прочани-хасиди, облаштовано стаціонарний рятувальний пост, де чергують водолази і медики. Поруч із меморіальним комплексом Цадіка Нахмана розгорнуто спеціальний зведений загін обласного Управління ДСНС у складі 96 осіб.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тисяч прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня. Очікується прибуття близько 10 тис.паломників.