Поблизу Чабанів тривають відновлювальні роботи на газопроводі

Поблизу смт Чабани Київської області тривають відновлювальні роботи на газопроводі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, станом на 7 год. 16 вересня до проведення відновлювальних робіт залучено 40 осіб та 6 одиниць техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів. Для забезпечення пожежної безпеки під час зварювальних робіт від ДСНС чергує 4 особи та 1 од. техніки.

Як повідомлялося, 15 вересня близько 00 год. 20 хв поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм, з подальшим перекриттям подачі газу. Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу.

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За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 292 (пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.