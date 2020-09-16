Поблизу Чабанів тривають відновлювальні роботи на газопроводі

Поблизу Чабанів тривають відновлювальні роботи на газопроводі

Укрінформ
Поблизу смт Чабани Київської області тривають відновлювальні роботи на газопроводі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, станом на 7 год. 16 вересня до проведення відновлювальних робіт залучено 40 осіб та 6 одиниць техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів. Для забезпечення пожежної безпеки під час зварювальних робіт від ДСНС чергує 4 особи та 1 од. техніки.

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Як повідомлялося, 15 вересня близько 00 год. 20 хв поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм, з подальшим перекриттям подачі газу. Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу.

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За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 292 (пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.

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