СБУ блокувала незаконні постачання продуктів для "ДНР" на мільйони гривень

Співробітники Служби безпеки блокували схему незаконного постачання продукції до терористичної організації "ДНР" на мільйони гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За результатами проведених співробітниками СБУ заходів встановлено групу мешканців Харкова та області, які за схемою так званого «прихованого транзиту» відвантажували на адреси підставних іноземних фірм товари харчової промисловості. Після перетину державного кордону України ці товари незаконно потрапляли до тимчасово окупованої території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією, через вказану нелегальну схему було експортовано товарів на загальну суму понад 8,5 мільйона гривень. Збори та податки з реалізованої на території "ДНР" продукції сплачували на користь квазідержавних утворень терористичної організації.

У ході проведення обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, а також в офісах, складських приміщеннях та в транспортних засобах було вилучено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи, в яких містяться відомості про обставини здійснення вказаної протиправної діяльності.

У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчими органів безпеки було затримано учасників протиправної схеми та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Судом одному із фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 4,5 мільйона гривень. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам протиправної діяльності.

Викриття та припинення протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області спільно з ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.