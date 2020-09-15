Євросоюз та ПРООН передали 15 тисяч респіраторів медикам Донеччини

Європейський Союз та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні 15 вересня передали медикам Донеччини 15 тис. сучасних захисних респіраторів.

Як передає Укрінформ, передача респіраторів відбулася в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP), повідомляє Донецька ОДА.

Зазначено, що ці безклапанні респіратори N95 допоможуть медикам регіону ефективно й безпечно реагувати на пандемію COVID-19. Їх отримали чотири лікарні Донецької області: Бахмутська лікарня інтенсивного лікування, Костянтинівська інфекційна лікарня, Мирноградська інфекційна лікарня та Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Краматорську.

Респіратори N95 на відміну від звичайних медичних масок щільніше прилягають до обличчя і захищають медичних працівників від інфекційних крапель, які ті можуть вдихнути під час контактування з хворими, чи під час транспортування пацієнтів до медичних закладів, чи під час діагностики та подальшого лікування. Ці респіратори призначені для блокування до 95% найдрібніших аерозольних часточок та фільтрування повітря, зокрема, від вірусів і бактерій. Такий респіратор забезпечує кращий захист, ніж хірургічна маска.

Керівник Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Кіяшко подякував міжнародним партнерам за системну підтримку, що надається ними для подолання наслідків пандемії COVID-19 та розбудови потенціалу медичних установ Донеччини.

В ОДА нагадали, що Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Фото: dn.gov.ua