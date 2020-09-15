Епіфаній провів службу у маріупольській церкві, повністю розписаній "петриківкою"

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів у Маріуполі богослужіння в церкві, яка повністю розмальована петриківським розписом.

Як передає Укрінформ, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідав у Маріуполі церкву святителя Петра Могили, яка у серпні увійшла до Книги рекордів України як єдиний храм у світі з петриківським розписом, повідомляє сайт Донецької ОДА.

Зазначається, що загальна площа розпису становить 500 погонних метрів, робота тривала від 15 червня до 15 вересня.

Оздоблення церкви здійснювалося спільним коштом: понад 500 доброчинців із Маріуполя, всієї України і навіть з-за кордону пожертвували на роботи близько 300 тис. грн.

З технікою для здійснення робіт допомогли місцеві підприємці, з облаштуванням прилеглої території – Донецька обласна держадміністрація.

Під час богослужіння у церкві Петра Могили митрополит Епіфаній традиційно помолився за українське військо, владу та визволення від російських загарбників.

«Ми є миролюбивою нацією і не прагнемо воювати, але нам потрібен лише справедливий мир, а не мир у неволі. На вівтар нашої незалежності вже покладено дуже багато, тому ми боремось і неодмінно переможемо», – сказав митрополит під час проповіді.

У Маріуполі митрополит Епіфаній вручив нагороди за заслуги перед помісною Православною церквою України. Голова Донецької ОДА Павло Кириленко був удостоєний Ордена святого рівноапостольного Володимира Великого III ступеня.