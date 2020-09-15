Центр легеневих хвороб на Закарпатті отримав унікальний апарат для ІФА-тестів

У Закарпатському центрі легеневих хвороб введено в експлуатацію апарат для проведення тестувань на основі імуноферментного аналізу. Тест-систему ІФА придбано за кошти Національної служби здоров'я, вартість апарата становить 980 000 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Закарпатська ОДА у Фейсбуці.

"У Закарпатському центрі легеневих хвороб введено в експлуатацію апарат для проведення тестувань на основі імуноферментного аналізу. Тест-систему ІФА придбано за кошти, які було виділено НСЗУ (так званий пакет COVID-19). Вартість апарата іноземного виробництва становить 980 000 грн. Повністю автоматизований апарат ІФА не має аналогів у всій Україні", - повідомив керівник закладу Василь Скрип.

За його словами, ця тест-система протягом 2 годин одночасно опрацьовуватиме 60 зразків матеріалу.

На апараті планують тестувати пацієнтів, медичних працівників і весь контингент жителів Закарпатської області, який буде визначено Департаментом охорони здоров'я.

Фото: carpathia.gov.ua