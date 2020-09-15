Через аварію газопроводу під Києвом відкрили кримінальну справу

Через аварію газопроводу під Києвом відкрили кримінальну справу

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Укрінформ
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розгерметизації магістрального газопроводу поблизу Чабанів Київської області.

Про це повідомляє поліція Київської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 292 (пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде призначено низку експертиз та встановлено всі причини і обставини, що призвели до розгерметизації газової труби», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомлення про вибухи та запах газу поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району до поліції надійшло на початку першої години ночі.

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Так, на місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, кінологи, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, керівництво поліції Київщини, рятувальники та аварійні служби.

Упродовж години фахівці аварійної служби ліквідували витік газу. Жертв та потерпілих немає, а постачання електроенергії у населені пункти відновлено.

Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу.

Наразі поліція забезпечує охорону місця події та підтримує публічну безпеку і порядок на місці аварії.

Як повідомлялося, 15 вересня близько 00 год. 20 хв. поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм (Київ-Захід України). О 01 год. 10 хв. було перекрито подачу газу до газопроводу.

Жертв і потерпілих немає. Тривають ремонтні роботи.

Зі свого боку у Міненерго заявили, що попри аварію на газопроводі поблизу смт Чабани, транзит газу до Європи забезпечено у штатному режимі в заявлених об’ємах.

фото: поліція Київської області

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