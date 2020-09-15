Зеленський звільнив голову РДА на Харківщині

Зеленський звільнив голову РДА на Харківщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Анатолія Косолапова з посади голови Вовчанської районної державної адміністрації на Харківщині.

Відповідне розпорядження №465/2020-рп опубліковане на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

“Звільнити Косолапова Анатолія Олександровича з посади голови Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області”, - ідеться в документі.

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Зазначається, що Косолапова звільнено згідно з поданою ним заявою.

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