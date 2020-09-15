Зеленський звільнив голову РДА на Харківщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Анатолія Косолапова з посади голови Вовчанської районної державної адміністрації на Харківщині.
Відповідне розпорядження №465/2020-рп опубліковане на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
“Звільнити Косолапова Анатолія Олександровича з посади голови Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області”, - ідеться в документі.
Зазначається, що Косолапова звільнено згідно з поданою ним заявою.