Родина нового прокурора Тернопільщини володіє трьома квартирами, будинком та землею

Родина новопризначеного прокурора Тернопільської області, 30-річного Миколи Петришина, володіє трьома квартирами, будинком та земельною ділянкою.

Як передає Укрінформ, про це засвідчує електронна декларація прокурора.

Так, у 2015 році військовий прокурор Дарницького гарнізону Центрального регіону України Микола Петришин спільно із дружиною Анною Петришиною задекларували 300 тис. грн збережень, дві квартири (одна – тещина, інша – дружини), будинок на 200 кв. м і земельну ділянку (все на дружині), офіс (теж на дружині) та два автомобілі – Toyota Camry 2009 року випуску та Mazda CX-7. Обидва оформлені на дружину.

У декларації за 2016 рік у Петришина з’явилася іще одна, третя квартира, якою він володіє лише частково – 20%, а у тещі військового прокурора Наталії Кіщак – новий Nissan Qashqai.

Тобто, за даними декларації, все вказане майно прокурор придбав за два роки роботи у Військовій прокуратурі Дарницького гарнізону Центрального регіону.

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Напередодні у Тернополі заступник генпрокурора Ігор Мустеца представив колективу Тернопільської обласної прокуратури нового керівника. Ним став уродженець Львівщини Микола Петришин. Новому очільнику обласної прокуратури 30 років.

Як повідомляло агентство, за останні кілька днів генеральний прокурор України Ірина Венедіктова змінила очільників низки обласних прокуратур.

Окрім зміни прокурорів, будуть перейменовані й самі прокуратури. Наприклад, Прокуратуру Тернопільської області перейменують на Тернопільську обласну прокуратуру. Такі перейменування стосуються усіх обласних прокуратур. Оновлені прокуратури почали роботу 11 вересня.