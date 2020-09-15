Сесію Харківської міськради перенесли на тиждень - уперше за 5 років

Сесію Харківської міської ради перенесли на тиждень.

Про це на у Фейсбуці повідомила депутат міськради з Олена Горошко (фракція «Самопоміч»), передає кореспондент Укрінформу.

«Сесія міської ради Харкова переноситься на тиждень, з 23 вересня на 30 вересня», - написала Горошко.

У коментарі до допису вона також опублікувала офіційний лист, датований 11 вересня, за підписом секретаря Харківської міськради Олександра Новака про перенесення засідання.

Інший депутат міськради Ігор Черняк (позафракційний) у Фейсбуці зазначив, що сесію переносять уперше за останні 5 років.

Причини перенесення сесії пресслужба міськради поки що не прокоментувала.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня на одному з Телеграм-каналів, присвячених Харкову, опублікували інформацію, що міський голова Геннадій Кернес нібито перебуває в одній з харківських лікарень у стані коми. Однак це спростував віцемер Ігор Терехов, який сказав, що міський голова дійсно лікується, але не перебуває в комі. Пізніше пресслужба міськради опублікувала заяву, в якій вказала, що Кернес повністю контролює ситуацію в місті, а чутки розпускають політичні конкуренти.

Раніше журналісти помітили, що Кернес не з'являвся на публіці біля трьох тижнів. Водночас на території 17-ї міської лікарні, де лікуються пацієнти з коронавірусом, помічено машини з кортежу мера. У міськраді не спростовують і не підтверджують, що в Кернеса COVID-19, але офіційно повідомлено, що міський голова з 10 вересня перебуває на лікарняному.

Обов'язки мера наразі покладено на секретаря міськради Олександра Новака.