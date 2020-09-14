Разумков — Філатову щодо привітання з Днем Дніпра: ВР вітає усіх з днями міст і областей

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував слова міського голови Дніпра Бориса Філатова про те, що вище керівництво держави не привітало дніпрян із Днем міста, і заявив, що парламент вітає усіх з днями міст і областей.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав на брифінгу 14 вересня.

"За колег важко відповісти. Ми від Верховної Ради вітаємо всіх з днями міст, з днями області. Інше питання - не завжди про це говорять місцеві очільники або представники обласної влади. Але я вважаю, що ми таким чином вітаємо не їх, а ми вітаємо людей, які живуть у наших містах та областях", - зазначив Разумков.

Нагадаємо: раніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що вперше в історії України ні Президент, ні Прем'єр-міністр, ні інші найвищі керівники держави не привітали територіальну громаду з Днем міста, який святкували 12 вересня.