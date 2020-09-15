На Запоріжжі хворими на коронавірус зайняте кожне шосте ліжко у лікарнях

В Запорізькій області для госпіталізації хворих на коронавірус та з підозрою виділено 1 347 ліжок, з яких 209 вже зайняті.

Про це у Facebook на сторінці Центру протидії коронавірусу повідомила заступниця голови Запорізької ОДА Олена Теряєва, передає кореспондент Укрінформу.

“Для госпіталізації хворих на COVID-19 та з підозрою в нашій області визначені 19 медичних закладів, виділено 1347 ліжок, на сьогодні лікування на них проходять 209 людей”, - заявила Теряєва.

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Вона також зазначила, що за останні 14 діб Запорізька область перевищила рівень індикативного показника захворюваності який наразі складає 47 на 100 тис. населення. Це означає, що найближчим часом державна комісія із надзвичайних станів переведе Запорізьку область із «зеленого» рівня епідемічної небезпеки до «жовтого».

В Центрі протидії коронавірусу заявили, що наразі в 10 із 25 адміністративних територій області є перевищення граничного рівня.

“Насамперед це Запоріжжя, де показник перевищує граничний на 15%, а за кількістю населення - це майже половина області. Найвищі показники захворюваності в Пологівському і Веселівському районах, в Токмаку, Мелітополі та Запоріжжі”, - наголосила Теряєва.

Згідно з оперативними даними, на самоізоляції перебуває 57 класів – це 1728 учнів. 18 шкіл і 4 дитячих садочки повністю на дистанційній роботі.

Як раніше повідомлялось, станом на ранок 14 вересня, в Запорізькій області 2403 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу, 13 вересня, в Україні виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.