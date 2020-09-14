Прокурором Чернігівської області став Сергій Василина

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба прокуратури Чернігівської області.

"Сьогодні, 14 вересня 2020 року, заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представив колективу новопризначеного керівника Чернігівської обласної прокуратури - Сергія Василину", - ідеться у повідомленні.

Мамедов зазначив, що новий очільник прокуратури на попередніх місцях роботи зарекомендував себе як досвідчений фахівець та керівник.

Василина, своєю чергою, подякував за довіру і запевнив, що дотримання законності та повага до прав і свобод громадян буде пріоритетом його діяльності.

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Сергій Олександрович Василина 1980 року народження закінчив Національну юридичну академію України імені Я. Мудрого. В органах прокуратури працює з 2003 року. За цей час обіймав керівні посади в прокуратурах Донецької, Кіровоградської та Запорізької областей.

До нього посаду прокурора Чернігівщини 10 місяців обіймав Андрій Парусов. Його колективу було представлено 15 листопада 2019 року.