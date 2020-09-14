Перинатальний центр та психіатрична лікарня Чернівців прийматимуть хворих на COVID-19
Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає кореспондент Укрінформу.
"Окрім трьох центральних районних лікарень, які нещодавно почали приймати хворих на коронавірус, ми також включили у перелік госпітальних баз обласний перинатальний центр. Ми повинні мати один заклад, у якому прийматимуть пологи і одночасно лікуватимуть породіль, які мають підозру на коронавірус чи хворіють COVID-19. Також вчора ми отримали розпорядження від міністра охорони здоров'я Степанова про внесення обласної психіатричної лікарні так само до переліку госпітальних баз", - сказала Гусак.
Вона пояснила, що це було зроблено з огляду на ситуацію, яка виникає час від часу у психоневрологічних інтернатах області.
"У нас, на щастя, поборов COVID-19 і має такий спільний імунітет Чорторийський психоневрологічний інтернат. Наразі така ж ситуація є у Нижніх Станівцях, де є спалах коронавірусу, яка абсолютно контрольована. І психіатрична лікарня приймає таких пацієнтів", - додала чиновниця.
За її словами, в області збільшили кількість ліжок, які приймають хворих на коронавірус, до 11 180. Наразі зайнятими залишаються 620 ліжок. Тобто, протягом останніх тижнів відсоток заповненості становить близько 50%.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом. Від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.
У Чернівецькій області зафіксували загалом 12 252 випадки COVID-19. Із них 7186 пацієнтів одужали, 316 людей померли.