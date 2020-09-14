Перинатальний центр та психіатрична лікарня Чернівців прийматимуть хворих на COVID-19

Перинатальний центр та психіатричну лікарню Чернівців включили до переліку госпітальних баз для прийому хворих на коронавірус пацієнтів.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає кореспондент Укрінформу.

"Окрім трьох центральних районних лікарень, які нещодавно почали приймати хворих на коронавірус, ми також включили у перелік госпітальних баз обласний перинатальний центр. Ми повинні мати один заклад, у якому прийматимуть пологи і одночасно лікуватимуть породіль, які мають підозру на коронавірус чи хворіють COVID-19. Також вчора ми отримали розпорядження від міністра охорони здоров'я Степанова про внесення обласної психіатричної лікарні так само до переліку госпітальних баз", - сказала Гусак.

Вона пояснила, що це було зроблено з огляду на ситуацію, яка виникає час від часу у психоневрологічних інтернатах області.

"У нас, на щастя, поборов COVID-19 і має такий спільний імунітет Чорторийський психоневрологічний інтернат. Наразі така ж ситуація є у Нижніх Станівцях, де є спалах коронавірусу, яка абсолютно контрольована. І психіатрична лікарня приймає таких пацієнтів", - додала чиновниця.

За її словами, в області збільшили кількість ліжок, які приймають хворих на коронавірус, до 11 180. Наразі зайнятими залишаються 620 ліжок. Тобто, протягом останніх тижнів відсоток заповненості становить близько 50%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом. Від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.

У Чернівецькій області зафіксували загалом 12 252 випадки COVID-19. Із них 7186 пацієнтів одужали, 316 людей померли.