В Ужгороді закрили на карантин Класичну гімназію

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ужгородська міська рада у Фейсбуці.

“До 28 вересня, на два тижні, в Ужгороді призупиняється навчання в Класичній гімназії. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Ужгородській міській раді”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомила завідувачка відділення організації санітарно-клінічних досліджень Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» Марія Філеп, серед учнів та викладачів гімназії зафіксовані 8 випадків захворювання на COVID-19.

За її словами, ці випадки не пов’язані між собою, але можуть в подальшому негативно вплинути на епідемічну ситуацію у цьому навчальному закладі.

Керівництву Класичної гімназії доручили забезпечити дистанційне навчання учнів з урахуванням карантинних обмежень.

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За картою зонування від Міністерства охорони здоров'я, Ужгород та район відносяться до помаранчевої зони, яка передбачає роботу закладів освіти з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. За останню добу у місті виявлено 9 випадків коронавірусної інфекції. Наразі 22 ужгородці знаходяться на стаціонарному лікуванні, 679 лікуються амбулаторно.

Загалом в Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом. Від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.