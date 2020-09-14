Кернес повністю контролює ситуацію в Харкові – міськрада

Пресслужба харківської міськради заявила, що поширення інформації про критичний стан мера Геннадія Кернеса надходить від політичних опонентів.

Про це, як передає Укрінформ, йдеться в заяві Харківської міської ради.

"Інформація, яку поширюють деякі харківські пабліки про те, що нібито Харківський міський голова Геннадій Кернес впав у кому, не відповідає дійсності. Міськрада пов'язує поширення завідомо неправдивої інформації із загостренням амбіцій "не надто вдалих" політиків. Геннадій Кернес дійсно знаходиться на лікарняному, але при цьому мер повністю контролює ситуацію у місті", - йдетьсяя у тексті.

Раніше перший заступник мера Ігор Терехов підтвердив агентству, що Кернес проходить лікування. При цьому підлеглі міського голови так і не підтвердили, що Кернес госпіталізований. Невідомо, чи він справді перебуває у 17 міській лікарні, на подвір’ї якої помітили машини з кортежу мера, чи знаходиться вдома.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня пресслужба міськради підтвердила, що Кернес знаходиться з 10 вересня на лікарняному. Раніше ЗМІ повідомили, що в Кернеса діагностовано коронавірус, але офіційно це не підтверджено і не спростовано.

Фото: city.kharkov.ua