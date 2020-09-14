На Донеччині 28 класів та одна школа перейшли в онлайн

У Донецькій області 28 класів в різних населених пунктах та повністю одна сільська школа переведені на самоізоляцію через COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це 14 вересня повідомили на сайті Донецької обласної держадміністрації.

"Керменчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (селище Керменчик, Великоновосілківський район) повністю переведена на самоізоляцію 14 вересня… У цій школі нараховується 11 класів (131 учень, 36 працівників)… Усього на 14 вересня на Донеччині знаходяться на самоізоляції 28 класів (619 учнів, 58 працівників шкіл) закладів загальної середньої освіти області", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що тільки впродовж дня в області стало відомо про захворювання 5 учнів та 3 учителів, через що було переведено на самоізоляцію 5 класів, 253 учні, 43 працівники.

Наразі на самоізоляції знаходяться учні закритих класів у містах Дружківка, Добропілля, Маріуполь, Покровськ і Слов’янськ , а також у школах районів - Мар'їнському, Великоновосілківському, та в Лиманській ОТГ , Миколаївській ОТГ, Соледарській ОТГ.

Читайте також: У столиці на дистанційне навчання перевели дві школи та 133 класи

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 вересня в Україні лабораторно підтвердили 156 797 випадків COVID-19, з них за добу – 2 462.

В Донецькій області з початку пандемії на COVID-19 захворіли 2101 осіб, з них 1114 одужали, 30 випадків - летальні.