У глави Миколаївської ОДА діагностували COVID-19

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

«Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитеся з вами сумною новиною. Щойно отримав результати дослідження на COVID-19. На жаль, він виявився позитивним. Висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом для звернення до лікаря», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Миколаївській області зафіксовано 2114 підтверджені випадки COVID-19, з них у м. Миколаєві – 1246.

Cтаном на 14 вересня в Україні за добу підтверджено 2 462 нових випадки COVID-19, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.