На Донеччині затримали ексбойовика

Прикордонники виявили у Донецькій області 33-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним членом НЗФ.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

"У результаті копіткої роботи, оперативники Донецького та Луганського прикордонних загонів викрили 33-річного мешканця Маріуполя, який у 2014 році був активним членом незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав активну участь у сприянні беззаконню, що відбувалось у Сєвєродонецьку.

Як уточнюється, цей громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметру Державного інституту азотної промисловості, що був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої "ЛНР" для розміщення свого штабу.

"Днями, оперативники встановили місце перебування вказаного громадянина, якого згодом спільно зі співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області затримали", - зазначили у міністерстві.

Представники Нацполіції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 ККУ "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Тривають невідкладні слідчі дії щодо з’ясування всіх обставин правопорушення.

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Як повідомлялося, 4 вересня кримські правоохоронці затримали в Києві колишнього бойовика так званої "Самооборони Криму".