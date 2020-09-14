СБУ викрила земельну "схему" на 600 мільйонів в елітній Конча-Заспі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що чиновники, зловживаючи службовим становищем, передали в оренду на 49 років одній із київських приватних структур земельні ділянки рекреаційного призначення площею понад 27 гектарів.

Зазначається, що за оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 млн гривень. На майже половині з них розташовувались бази відпочинку АТ «Укрпошта».

Як повідомили у відомстві, у межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у приміщеннях селищної ради та нотаріуса, який сприяв проведенню оборудки. Під час обшуку вилучено документацію, що стала підставою для незаконної передачі в оренду землі.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.

Наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За рішенням суду на зазначені земельні ділянки накладено арешт та встановлено заборону на їх відчуження.

Фото: пресцентр СБУ