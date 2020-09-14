У Нікополі внаслідок стрілянини загинули двоє чоловіків

За фактом умисного вбивства двох чоловіків у Нікополі поліція відкрила кримінальне провадження, для затримання підозрюваного у вбивстві по Дніпропетровщині введена поліцейська спецоперація.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"14 вересня близько 6-ї ранку невідомий доставив до міської лікарні м. Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені", - йдеться у повідомленні поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Вживаються всі заходи для встановлення обставин події та затримання підозрюваного.

Як повідомлялося, 10 вересня на Київщині чоловік здійснив випадковий постріл з мисливської рушниці і тяжко поранив жінку, яка тримала дитину на руках.