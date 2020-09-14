Новим прокурором Житомирщини став Білошицький

У Житомирі представили нового обласного прокурора, яким став Олександр Білошицький.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує Житомирська обласна прокуратура.

"Перший заступник генерального прокурора Роман Говда представив колективу Житомирської обласної прокуратури нового керівника – Олександра Білошицького", - йдеться у повідомленні.

Олександр Білошицький працює в органах прокуратури області з жовтня 2005 року. Обіймав посади старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах. Із 2011 по 2015 роки очолював відділи та управління прокуратури області. У березні 2015 був призначений на посаду першого заступника прокурора Житомирської області, на якій працював до липня 2017 року. Із липня 2017 по серпень 2019 – прокурор прокуратури міста Києва. Із грудня 2019 року обіймав посаду керівника Бердичівської місцевої прокуратури.

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До цього обласну прокуратуру очолював Олег Василів, якого призначили на посаду в листопаді 2019 року.

Фото: Житомирська обласна прокуратура