На Закарпатті представили нового головного прокурора області

На Закарпатті заступник генпрокурора представив колективу Закарпатської обласної прокуратури керівника – Дмитра Казака.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють на офіційному сайті Закарпатської обласної прокуратури.

"14 вересня заступник генерального прокурора Олексій Симоненко представив колективу прокуратури Закарпатської області нового керівника – Дмитра Казака", - йдеться в повідомленні.

Симоненко побажав новопризначеному прокурору наснаги в подальшій роботі, вказав на основні напрями, на яких варто зосередити особливу увагу. Дмитро Казак подякував за висловлену йому довіру й зазначив, що готовий працювати на результат і виконувати завдання, покладені на нього суспільством і законом.

Дмитру Казаку 31 рік, раніше він працював заступником прокурора Запорізької області.

Фото: zak.gp.gov.ua