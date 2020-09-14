На Закарпатті ВАЗ врізався у зупинку, двоє загиблих

В Іршавському районі на Закарпатті автомобіль “ВАЗ 2106” врізався в автобусну зупинку. Внаслідок аварії водій та пасажир автівки померли на місці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють на офіційному сайті ГУ Нацполіції в Закарпатській області.

“Сьогодні, 14 вересня, о 6.19 годині ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Луково, що на Іршавщині. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції та інспектори-криміналісти. Поліцейські встановили, що водій автомобіля “ВАЗ 2106” виїхав на зустрічну смугу руху, після чого з'їхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною будівлею автобусної зупинки. Від отриманих внаслідок аварії травм водій та пасажир транспортного засобу померли на місці”, - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що за кермом перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, пасажир — 34-річний односелець водія.

Наразі слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. В ході досудового розслідування буде призначено ряд експертиз, які встановлять причини та обставини ДТП.

Фото: zk.npu.gov.ua