Шахтарі у Кривому Розі протестують уже 12 діб, під землею - 195 гірників

Підземний страйк на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату другий тиждень продовжують 195 гірників.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

“195 гірників шахт «Жовтнева», «Родіна», «Тернівська», «Гвардійська» 12 добу продовжують підземний протест”, - зазначив Волинець.

Як повідомили йому з Кривого Рогу, вночі на шахту “Жовтнева” приїжджала машина швидкої допомоги.

Волинець не виключає, що серед шахтарів, які страйкують на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату, може поширитися COVID-19.

“Учасники підземних та наземних протестів, активні жителі міста, люди, що привозять їжу, займаються оргпитаннями - всі загнані в ситуацію, в умови, коли фізично неможливо озиратися на маски, антисептики, дистанцію, коли бігають з температурою з хворим горлом, не знаючи чи це простуда, чи грип, чи щось важче. Ніхто не замислюється, не уявляє наслідків, якщо у протестувальників у підземних умовах можуть раптом поширитись інфекційні захворювання, або навіть коронавірус”, - зазначив Волинець.

Фото: Михайло Волинець/ФБ

Він додав, що раніше на підприємстві офіційно фіксувалися випадки захворювання на коронавірус, у тому числі один смертельний.

Протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам. 10 вересня на поверхню через погане самопочуття підняли чотирьох шахтарів.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкарів та адміністрації КЗРК не дав результатів, і гірники повернулися в шахту.

Учасники наземного протесту встановили намети, мітинг буде цілодобовим.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник. 13 вересня - 229 гірників, 12 піднялися на поверхню за останню добу через погіршення стану здоров’я.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.