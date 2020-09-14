Підземний протест: Волинець заявляє про посилення тиску на шахтарів

Голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляє про посилення тиску на шахтарів, які страйкують під землею на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату.

Як передає Укрінформ, про це Волинець повідомив у Фейсбуці.

"Адміністрація КЗРК посилила тиск на гірників, які знаходяться в підземних умовах. Виставили додаткові блокпости біля шахтних стовбурів, щоб обмежити комунікацію шахтарів", - зазначив Волинець.

Крім того, за його словами, прослідковуються спроби втручання органів влади у роботу профспілок, що забороняється Конвенцією 87 Міжнародної організації праці.

"Вчора в шахту спустилися нардепи Олена Криворучко, Юрій Корявченков з помічником, який раніше розповідав, що є підприємцем. Вони в порушення міжнародних норм і стандартів, чинних законів та здорового глузду намагалися знову запустити шахтарів з їх вимогами та проблемами по великому колу", - зазначив Волинець.

Він вважає, що такими діями переслідувалося бажання захопити профспілки через зміну їх керівних органів. А також була спроба вийти на внесення змін до колективного договору, в якому нібито врегулюють тарифні ставки й оклади.

"Вчорашніми своїми діями, сьогоднішніми спробами органами влади, народними депутатами посіяна недовіра протестувальників і трудових колективів як до влади, так і до керівних органів комбінату. Тепер треба розпочинати все з початку. Але діяти, як декілька днів тому пропонував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в колі трьох сторін, в рамках соціального діалогу", - впевнений Волинець.

На його думку, наразі потрібно докласти ще більше сил для порозуміння та відновлення довіри.

"Я бачу вирішення питання у пошуку компромісних рішень з обох сторін. При цьому сам не збираюся відсторонюватись від участі у переговорному процесі", - заявив профспілковий лідер.

Як повідомлялося, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам. 10 вересня на поверхню через погане самопочуття підняли чотирьох шахтарів.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкарів та адміністрації КЗРК не дав результатів, і гірники повернулися в шахту.

Учасники наземного протесту встановили намети, мітинг буде цілодобовим.

11 вересня під землею продовжував протест 251 гірник чотирьох шахт КЗРК, 12 вересня під землею залишався 241 гірник. 13 вересня під землею залишалось 229 гірників, 12 піднялися на поверхню за останню добу через погіршення стану здоров’я.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.