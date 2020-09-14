На Одещині знайшли тіло іноземця, який пірнув у воду три тижні тому і зник

В Одеській області виявлено тіло іноземця, який зник під час прогулянки на яхті три тижні тому.

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає Укрінформ.

"Тіло 21-річного хлопця, який зник три тижні тому під час відпочинку з друзями на яхті в Одесі, пірнувши у воду, вчора, 12 вересня, знайшли біля берега у місті Чорноморську", - розповіли у поліції.

За фактом події відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

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З метою встановлення остаточної причини загибелі іноземця його тіло направили на судово-медичну експертизу.

Як повідомляють ЗМІ, громадянин Нігерії Обарі-Марк Калеб зник 20 серпня під час прогулянки на яхті. На судні було ще восьмеро пасажирів.