На Черкащині затримали пілота, який незаконно переправляв цигарки до Румунії

У Черкаській області прикордонники затримали пілота, який порушував кордон з Румунією в межах Чернівецької області, переправляючи контрабандні цигарки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Чоловіка оперативники та військовослужбовці мобільного підрозділу типу «С» виявили на Черкащині, в н.п. Хлистунівка. Той якраз повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня 4 рази залітав у повітряний простір сусідньої країни з метою переміщення тютюнових виробів", - поінформували у ДПСУ.

Під час оперативних заходів правоохоронці також виявити літак «Zenith» і встановили злітно-посадковий майданчик, з якого здійснював незаконні польоти «повітряний контрабандист».

Всі факти протиправних дій пілота прикордонники задокументували за допомогою стаціонарного тепловізора на базі автомобіля Volkswagen та приладів для нічного спостереження.

В діях пілота вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 334 «Порушення правил міжнародних польотів» Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Фото: ДПСУ