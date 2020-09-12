Зеленський оглянув будівництво дитсадка на Одещині

Перебуваючи з робочою поїздкою в Одеській області, Президент Володимир Зеленський ознайомився з перебігом реалізації національної програми «Велике будівництво» в регіоні. Зокрема, оглянув спорудження дитячого садка в селищі міського типу Авангард Овідіопольського району.

Про це повідомляє сайт Президента, передає Укрінформ.

Під час огляду об’єкта Президенту розповіли, що дитсадок зводиться в новому житловому кварталі у районі, де проживає близько 25 тисяч мешканців, а дитячого садка не було жодного. Фінансування будівництва відбувається з обласного та місцевого бюджетів.

Президент оглянув спорудження дитячого садка в смт Авангард / Фото: Офіс Президента

Новий дитячий садок, який звели з нуля за дев’ять місяців, розрахований на 190 місць. Президент оглянув комфортні ігрові та спальні кімнати, медичний блок та харчоблок. У дитсадку буде влаштовано комп’ютерний та музичний класи з інструментами. Під час будівництва застосовувалися новітні технології, зокрема нова система фільтрації та дезінфекції повітря, опалення приміщень та підігрів шафок з дитячим одягом в осінньо-зимовий період. На території закладу розташується спортивний майданчик зі спеціальним покриттям. Об’єкт майже готовий – будівництво має завершитися на початку жовтня 2020 року.

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«Дійсно класний садочок. Не вистачає тільки дітей. І ще треба додати сюди трохи життя. Наприклад, розписати яскравими малюнками стіни. Щоб дітям було приємно й цікаво сюди приходити, коли садочок відкриє для них свої двері», – зауважив Зеленський.

Президенту повідомили, що садочок функціонуватиме вже з листопада.

Як повідомлялося, в межах «Великого будівництва» у 2020 році в Одеській області планується реалізувати 16 проєкт будівництва, реконструкції та капітального ремонту шкіл, садочків і стадіонів. На реалізацію цих проєкт планується залучити кошти в сумі 468,5 млн грн.

Крім того, згідно з планом в Одеській області у 2020 році буде відремонтовано 194 км доріг державного значення.