Зеленський в Одесі взяв участь у партійній конференції "Слуги народу"

Президент Володимир Зеленський, який прибув у суботу з робочою поїздкою до Одеської області, взяв участь у роботі обласної конференції партії "Слуга народу".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив представник пресслужби Одеської ОДА Ігор Філіппов.

"Глава держави ознайомився з одним із об’єктів, що входять до Національної програми "Велике будівництво" в Овідіопольському районі. Наразі Володимир Зеленський бере участь у роботі у роботі обласної партійної конференції "Слуги народу", делегати якої висунуть кандидата в мери Одеси на місцевих виборах та предствників цієї політсили до обласної ради та місцевих органів влади", - зазначив Філіппов.

Близько 13:00 Зеленський прибуде до Одеського морського порту, де ознайомиться з роботою стратегічного підприємства. Планується, що в морпорту буде підхід до журналістів.

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Як повідомляв Укрінформ, єдиним офіційно висунутим кандидадтом у мери Одеси на місцевих виборах-2020 є Наталія Делієва - директор Першого благодійного театрального фонду, яка водночас є президентом фестивалю "Руде місто" та головою ГО "Асоцiацiя жiнок України "Дiя".

Очікується, що кандидатами у мери будуть також міський голова Геннадій Труханов, представник партії "Слуга народу" Олег Філімонов та інші.

Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року.