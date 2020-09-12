Зеленський приїхав на Одещину

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба очільника держави.

"Глава держави ознайомиться з об’єктами, що входять до Національної програми "Велике будівництво", - зазначається у повідомленні

Також Володимир Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Одещини на період до 2027 року.

Як повідомляв Укрінформ, 8 вересня Президент відвідував Сумщину, де традиційно брав участь у презентації стратегії розвитку регіону.

Фото: ОП