Зеленський приїхав на Одещину
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба очільника держави.
"Глава держави ознайомиться з об’єктами, що входять до Національної програми "Велике будівництво", - зазначається у повідомленні
Також Володимир Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Одещини на період до 2027 року.
Як повідомляв Укрінформ, 8 вересня Президент відвідував Сумщину, де традиційно брав участь у презентації стратегії розвитку регіону.
Фото: ОП