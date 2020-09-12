Зеленський приїхав на Одещину

Зеленський приїхав на Одещину

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба очільника держави.

"Глава держави ознайомиться з об’єктами, що входять до Національної програми "Велике будівництво", - зазначається у повідомленні

Також Володимир Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Одещини на період до 2027 року.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 вересня Президент відвідував Сумщину, де традиційно брав участь у презентації стратегії розвитку регіону.

Фото: ОП

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