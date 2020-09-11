Миколаївська скульпторка, викладачка Дитячої художньої школи Наталія Макаєва виготовила гігантську гіпсову копію золотої скіфської пекторалі - найсенсаційнішої знахідки 20-го століття, знайденої експедицією, якою керував уродженець Миколаївщини, відомий археолог Борис Мозолевський.

Як повідомила кореспонденту Укрінформу сама Макаєва, копія пекторалі буде виставлена на головній площі Миколаєва - Соборній - в День народження міста 12 вересня і стане своєрідною фотозоною.

«Як відомо, пектораль знайшли в 1971 році під час розкопок кургану Товста Могила (Дніпропетровщина). Експедицією керував наш земляк, уродженець Миколаївщини, український археолог, дослідник скіфської старовини Борис Мозолевський. Пектораль мені дуже подобається, як і взагалі все скіфське золото. Отож у мене давно виникла ідея зробити з неї якусь унікальну копію. Але весь час робота відкладалась. І тільки під час карантину прийшло усвідомлення – треба починати», - розповідає скульпторка.

Миколаївська скульпторка до Дня міста створила гігантську копію скіфської пекторалі / Фото: Євгенія Кручиніна, Наталя Макаєва

Гіпсова пектораль важить близько 350 кг і має діаметр 2,5 метри. Вона складається з семи окремих частин, щоб можна було її зручно транспортувати.

Роботи почалися у травні. Спочатку пектораль задумувалася дерев'яною, але з часом матеріал змінився, бо авторці хотілося зробити цю копію такою, "щоб жила довго".

«Спочатку я за свої кошти купувала матеріали, але згодом художня школа допомогла – відшкодувала витрати. Я дуже вдячна директорці Євгенії Кручиніній, яка повірила в мене, підтримала роботу над цим таким важливим для мене проєктом. Я вважаю це моїм маленьким шедевром. Адже в наступному році виповниться 50 років як Мозолевський розкопав цю коштовність», - зазначає Макаєва.

Робота почалася з того, що майстриня разом зі столяром Євгеном Кравчуком у дворі художньої школи на двох аркушах OSB намалювали великий квадрат і виклали основу з пінопласту. Загалом то для такої моделі найкраще підійшов би пластилін, але придбати таку його кількість було нереально. Тому зупинилися на глині, якої знадобилося 250 кілограмів.

«Далі почали формувати і відливати з гіпсу. Велику допомогу мені надав скульптор Тарас Пантелейчук. Гіпсу знадобилося майже пів тонни. Було дуже спекотно, отож працювали з 5 ранку. Модель дуже швидко висихала», - пригадує майстриня.

Слід зазначити, що це вже не перша подібна робота скульпторки. Раніше миколаївці мали нагоду милуватися її «Летючим кораблем», «Білими вітрилами», фігурами панянок в білосніжних шатах і капелюшках тощо. Щоправда, вони не були такими масштабними і значущими як пектораль. Зараз ці скульптури прикрашають подвір'я та зали художньої школи.

Пектораль із Товстої могили — нагрудна прикраса скіфського царя IV століття до н. е. Вага — 1150 г, діаметр — 30,6 см, зроблена із золота 958 проби. На думку вчених, пектораль була виготовлена у другій чверті IV століття до н. е. в ювелірних майстернях Афін або Пантікапея грецькими майстрами на замовлення скіфської знаті як дипломатичний дар.