Миколаївська скульпторка до Дня міста створила гігантську копію скіфської пекторалі

Миколаївська скульпторка до Дня міста створила гігантську копію скіфської пекторалі

Фото
Укрінформ
Миколаївська скульпторка, викладачка Дитячої художньої школи Наталія Макаєва виготовила гігантську гіпсову копію золотої скіфської пекторалі - найсенсаційнішої знахідки 20-го століття, знайденої експедицією, якою керував уродженець Миколаївщини, відомий археолог Борис Мозолевський.

Як повідомила кореспонденту Укрінформу сама Макаєва, копія пекторалі буде виставлена на головній площі Миколаєва - Соборній - в День народження міста 12 вересня і стане своєрідною фотозоною.

«Як відомо, пектораль знайшли в 1971 році під час розкопок кургану Товста Могила (Дніпропетровщина). Експедицією керував наш земляк, уродженець Миколаївщини, український археолог, дослідник скіфської старовини Борис Мозолевський. Пектораль мені дуже подобається, як і взагалі все скіфське золото. Отож у мене давно виникла ідея зробити з неї якусь унікальну копію. Але весь час робота відкладалась. І тільки під час карантину прийшло усвідомлення – треба починати», - розповідає скульпторка.

Миколаївська скульпторка до Дня міста створила гігантську копію скіфської пекторалі / Фото: Євгенія Кручиніна, Наталя Макаєва

Гіпсова пектораль важить близько 350 кг і має діаметр 2,5 метри. Вона складається з семи окремих частин, щоб можна було її зручно транспортувати.

Роботи почалися у травні. Спочатку пектораль задумувалася дерев'яною, але з часом матеріал змінився, бо авторці хотілося зробити цю копію такою, "щоб жила довго".

«Спочатку я за свої кошти купувала матеріали, але згодом художня школа допомогла – відшкодувала витрати. Я дуже вдячна директорці Євгенії Кручиніній, яка повірила в мене, підтримала роботу над цим таким важливим для мене проєктом. Я вважаю це моїм маленьким шедевром. Адже в наступному році виповниться 50 років як Мозолевський розкопав цю коштовність», - зазначає Макаєва.

Робота почалася з того, що майстриня разом зі столяром Євгеном Кравчуком у дворі художньої школи на двох аркушах OSB намалювали великий квадрат і виклали основу з пінопласту. Загалом то для такої моделі найкраще підійшов би пластилін, але придбати таку його кількість було нереально. Тому зупинилися на глині, якої знадобилося 250 кілограмів.

«Далі почали формувати і відливати з гіпсу. Велику допомогу мені надав скульптор Тарас Пантелейчук. Гіпсу знадобилося майже пів тонни. Було дуже спекотно, отож працювали з 5 ранку. Модель дуже швидко висихала», - пригадує майстриня.

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Слід зазначити, що це вже не перша подібна робота скульпторки. Раніше миколаївці мали нагоду милуватися її «Летючим кораблем», «Білими вітрилами», фігурами панянок в білосніжних шатах і капелюшках тощо. Щоправда, вони не були такими масштабними і значущими як пектораль. Зараз ці скульптури прикрашають подвір'я та зали художньої школи.

Пектораль із Товстої могили — нагрудна прикраса скіфського царя IV століття до н. е. Вага — 1150 г, діаметр — 30,6 см, зроблена із золота 958 проби. На думку вчених, пектораль була виготовлена у другій чверті IV століття до н. е. в ювелірних майстернях Афін або Пантікапея грецькими майстрами на замовлення скіфської знаті як дипломатичний дар.

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