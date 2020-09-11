Майже 8 тисяч школярів Київщини перевели на дистанційне навчання
Як передає Укрінформ, про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КОДА.
«Загальна кількість учнів, яких переведено на дистанційне навчання 7871. З них 5613 навчаються в 14 школах, які повністю переведені на дистанційне навчання. Ще 79 окремих класів (це 2258 учнів) у 44 закладах освіти переведені на самоізоляцію, тоді як школи, в яких вони розташовані, продовжують працювати», - зазначив Володін.
Зокрема, серед шкіл, які переведені на дистанційну форму навчання: Васильківська ЗОШ №1 Васильківська ЗОШ №2, Ірпінська ЗОШ № 15; Васильківський р-н: Застугнянська ЗОШ; П-Хмельницький р-н: Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ; Баришівська ОТГ: Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст та інші.
Крім того, в Київській області в умовах адаптивного карантину працює 686 закладів дошкільної освіти, які відвідує 33920 дітей. Функціонування ЗДО забезпечують 12088 працівників. У зв’язку з захворюванням на СОVID-19 закрито на карантин 11 дитсадків.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.