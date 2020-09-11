Майже 8 тисяч школярів Київщини перевели на дистанційне навчання

У 59 закладах освіти Київської області виявлені випадки захворювання педагогічних працівників та учнів на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КОДА.

«Загальна кількість учнів, яких переведено на дистанційне навчання 7871. З них 5613 навчаються в 14 школах, які повністю переведені на дистанційне навчання. Ще 79 окремих класів (це 2258 учнів) у 44 закладах освіти переведені на самоізоляцію, тоді як школи, в яких вони розташовані, продовжують працювати», - зазначив Володін.

Зокрема, серед шкіл, які переведені на дистанційну форму навчання: Васильківська ЗОШ №1 Васильківська ЗОШ №2, Ірпінська ЗОШ № 15; Васильківський р-н: Застугнянська ЗОШ; П-Хмельницький р-н: Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ; Баришівська ОТГ: Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст та інші.

Крім того, в Київській області в умовах адаптивного карантину працює 686 закладів дошкільної освіти, які відвідує 33920 дітей. Функціонування ЗДО забезпечують 12088 працівників. У зв’язку з захворюванням на СОVID-19 закрито на карантин 11 дитсадків.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.