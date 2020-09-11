На Житомирщині за добу виявили 117 хворих на COVID-19 – найбільше з початку пандемії

На Житомирщині за минулу добу, 10 вересня, зафіксували 117 випадків інфікування COVID-19, що найбільше з початку пандемії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

«За даними Житомирського обласного лабораторного центру станом на 09:00 11.09.2020 (за минулу добу, 10 вересня) зареєстровано антирекорд – 117 нових лабораторно підтверджених випадків», - йдеться у повідомленні.

За добу в області 21 особа одужала від коронавірусу, а двоє людей померли.

Попередній антирекорд на Житомирщині зафіксували за 20 серпня, коли виявили 98 нових хворих.

Завантаженість лікарень першої хвилі, які приймають хворих із COVID-19, наразі становить 25,4%.

Загалом на Житомирщині підтверджено 4 055 випадків COVID-19, 2 327 людей одужали, 80 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 вересня в Україні зафіксовано 148 756 випадків зараження коронавірусом, з яких 3 144 – за минулу добу. Від коронавірусу вилікувалися 67 005 осіб, 3 076 померли.