В Україні сьогодні без опадів та до +29°

У п'ятницю, 11 вересня, в Україні без опадів, на півдні, сході та на Закарпатті буде спекотно - до 29°С, на решті території - 18-23°С.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“11 вересня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 18-23°, у південних, східних областях та на Закарпатті вдень 24-29°; у Карпатах вдень 12-17°”, - йдеться у повідомленні.

У столичному регіоні 11 вересня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вдень 20-22°; по області - 18-23°.

В Укргідрометцентрі також попередили, що 11 вересня у східних, південних та південно-західних районах Київської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.